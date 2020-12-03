二、健康防疫：醫療耗材：憑藉多年製造醫療耗材之經驗，於疫情期間快速反應，投入口罩生產線，推出符合醫用標準，過濾層達99%以上之口罩，更提供多種顏色供消費者選擇，產品亦包含有立體口罩及FFP2口罩供內外銷市場需求。除此之外，自有品牌「Lily」製造與銷售多項醫療耗材，在全球市場佔有一席之地。三大類產品包含：免用針頭、降低針扎率的安全型靜脈輸液類產品；防止血液及痰液外漏的密閉式抽痰類產品；以及具備高細菌過濾率、降低開刀房醫療人員感染風險的廢液收集類產品為主。為配合政府禁用含粉手套之政策，超前佈局無粉手套，與各類高品質的呼吸照護類等醫療耗材。

醫療消毒液：台灣藥用酒精市佔第一的國韶實業，這次以「醫強潔淨液」為展示重點，含有醫療有效配方70%酒精與0.5% CHG氯己定成份，適用於手部身體與環境，提供長時間的保護力、全面的清潔與消毒效果，市場上得到許多使用者的正面回饋。全系列產品皆取得衛福部藥證許可，為醫療院所使用等級，有別於一般市售來源不明的消毒產品，民眾可以安心使用；本次展會更透過呈現醫院浸泡消毒之情境，使觀展民眾進一步了解醫院在感染控制的部分作業流程。

智慧照護中心：看準高齡化社會趨勢，以「聯護管理系統應用平台」與「Mibot防疫機器人」滿足長照與環境消毒需求。「聯護管理系統應用平台」打造長期照護服務，以「智慧居家」與「生理訊號量測」為兩大特色，在發生異常時迅速反應，通報社福與醫療機構，並彙整健康數據，連結至雲端資料庫，精準掌握被照護者的健康狀態，用智慧科技滿足醫療需求，實現樂活健康的居家照護；另外，第二代「Mibot防疫機器人」，UV紫外線燈管可定時定點的進行院內殺菌消毒，透過無軌式3D雷射和超音波感應能夠獨立作業，並具有導覽及運送重物的功能，降低防疫人力的感染風險。

三、樂活美學：醫療美學中心：凱圖國際在醫美整型、抗老領域擁有十多年的銷售與服務經驗，此次除了展示長脈衝雷射、音波拉提…等醫療設備，更推出獨家商品「K2光透保濕修護面膜」以及NHH植萃胜(月太)系列抗衰老保養品，其成份溫和低敏，提供醫學美容術後完整的保濕修復保養。其中，NHH植萃胜(月太)系列抗衰老保養品，萃取台灣本土金銀花與高山茶葉有機栽種，具INCI國際專利認證，以天然、安全、有效的概念，全面啟動逆齡抗老機制。

數位植牙矯正中心：明基口腔持續以提供「數位牙科解決方案」為主軸，包含：口掃機、植牙規劃軟體、植體、低收縮率的光固化3D列印材料、矯正膜片與輕量化的口鏡及探針等，積極推動口掃機在植牙與矯正領域的應用，提供精準治療讓醫師、患者及牙技師三方溝通更方便快速。在隱形矯正的趨勢下，提供矯正膜片，材料通過第三方生物相容性驗證，具有優異的「矯正力」及「維持力」，在矯正效果及配戴舒適度取得平衡，憑藉集團資源整合的優勢，持續提供全方位牙科產品與服務。

數位聽力中心：今年雖受疫情影響，虹韻助聽器營業額仍逆勢成長三成，持續開拓展店（39間門市及3間聽力所）、提供創新服務為目標，以防疫與遠距醫療為主軸，在民眾外出意願降低時，解決聽損者仍需定期調整助聽器做聽力檢查的問題。推動兩大項目：telecare聽力雲端照護系統、免費到府服務，並榮獲2020 TCSA台灣企業永續獎-創意溝通獎，讓聽損者安心防疫也能照護聽力！

(時報資訊)