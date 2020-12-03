KOSPI指數開漲10大點後，在晶片類股領軍下，雖然保守投資人雖提前下車，但大盤晨間大部分時間都維持在平盤以上，繼續寫下歷史新頁。KOSPI指數暫為2686.29點，上漲10.39點，漲幅0.39%。
KOSPI因為高考，交易時間順延一個小時。連續兩個交易日都收紅的KOSPI，早盤續創新高，但漲勢有稍收斂跡象。不過，午前KOSPI還是一度出現漲至2688點附近新高價位。
因11月出口數字不俗，加上對2021年前景樂觀，晶片族群表現亮眼。三星電子漲0.43%，SK海力士漲0.46%，現代汽車更是大漲4.38%，樂金化學與三星SDI聯袂下跌1.55%與1.09%。
最新匯價方面，在續創29月新高價位後，目前1美元可兌換1098.35韓元，韓元升值2.45元。這也是繼2018年6月15日後，睽違29個月再次出現新高價位，當時是一美元可兌換1097.7韓元。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。