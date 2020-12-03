KOSPI指數開漲10大點後，在晶片類股領軍下，雖然保守投資人雖提前下車，但大盤晨間大部分時間都維持在平盤以上，繼續寫下歷史新頁。KOSPI指數暫為2686.29點，上漲10.39點，漲幅0.39%。

KOSPI因為高考，交易時間順延一個小時。連續兩個交易日都收紅的KOSPI，早盤續創新高，但漲勢有稍收斂跡象。不過，午前KOSPI還是一度出現漲至2688點附近新高價位。

因11月出口數字不俗，加上對2021年前景樂觀，晶片族群表現亮眼。三星電子漲0.43%，SK海力士漲0.46%，現代汽車更是大漲4.38%，樂金化學與三星SDI聯袂下跌1.55%與1.09%。

最新匯價方面，在續創29月新高價位後，目前1美元可兌換1098.35韓元，韓元升值2.45元。這也是繼2018年6月15日後，睽違29個月再次出現新高價位，當時是一美元可兌換1097.7韓元。

(時報資訊)