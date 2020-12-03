代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11月分數升至37.1分，較10月份（35.9分）增加1.2分，分數續創今年來新高，對應燈號則已連續七個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，新成屋供給量、來人組數等兩項分數下滑，至於議價率、廣告量、成交組數等三項分數持平，分數唯一上升的項目是預售屋推案量。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然近期政府打炒房疑慮籠罩市場，但新建案市場買氣依然穩定，再加上延推建案案量挹注，讓風向球分數一舉升至今年高點。

何世昌指出，數據顯示近來看房子的人少了，但買氣卻不減反增，反映出買方出手的意願仍高，場子依然暖呼呼。放長遠來看，疫情後市場有些太熱，若能稍微降溫一些，倒也不是壞事。同時，也透露出建案現在釋出廣告，所吸引到的來客準度都頗高。他說，目前房市復甦格局依舊不變，且風向球正逐漸往綠燈靠攏；若扣除廣告批數與成屋供給量等兩項不看，則其他四項分數其實與綠燈水準無異，多頭的味道是越來越濃了。

11月預售屋推案量大增至約9百億元，由於10月推案量受到官員放話打炒房與稽查紅單的衝擊，導致預售推案量急縮，部份建案延到11月才釋出，因此罕見顯示出11月預售推案比10月還熱絡的情形。雖然業者推案信心逐漸回復，但特定地區竟出現建案為了避風頭，接待中心外觀偽裝成歇業、貼上已搬遷的告示，以免惹上麻煩。

但成屋並非官方稽查的主要目標，推案進度未受干擾，11月沒有像預售屋市場有延推案挹注而增量的情況，11月新釋出的成屋降至約8百戶。

在新建案市況方面，11月風向球追蹤的指標案平均來人組數約為29.2組，比10月份(34.6組／週)減少5.2組／週，已連續三個月減少，且減幅明顯擴大。

自今年9月起，成交旺而來人量竟持續下降，的確是很反常的現象。推測一部份原因可能與近期房價漲幅加快，讓一些購屋族失望；另一部份，則可能與官方釋出抑制房市炒作的訊息有關，讓民眾轉為觀望而不出門看屋。

更詭譎的地方在於成交量，走勢竟與來人組數背離，呈現持續成長的局面。11月風向球追蹤的指標案成交組數升至3.0組，較10月(2.8組)成長0.2組／週。

(時報資訊)