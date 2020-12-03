民進黨高雄市議員黃明太近日說「美豬比較便宜，給窮人多一個選擇的機會」。藍委葉毓蘭今日於立院內政委員會質詢表示「黃明太根本是照蔡總統說的『多一種選擇』，但卻是要窮人去選擇。」

黃明太日前於高雄市議會質詢表示，美豬口感不好，價格較低，高收入的不會去吃，但窮人、經濟不好的，多一個選擇的機會，並強調「我們也沒有強迫他去吃。」

蔡英文總統上月25日時表示，台灣是自由市場，美牛美豬開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。

葉毓蘭指出，民進黨為開放美豬，因此要花130億挺台灣豬，對於其他養雞、鴨、魚的牲畜農產養殖業者公平嗎？內政部次長陳宗彥回應，現階段石斑外銷比例很高。葉毓蘭說，石斑業者也可以出來喊一下要政府相挺。

葉毓蘭問陳宗彥，萊豬進口後會不會買？陳宗彥回應自己都吃台灣豬。葉毓蘭表示，體育署說選手不會吃、教育部說學生不吃、國防部說軍人不吃、內政部說警察不吃，那老百姓怎麼辦？黃明太居然直接說美豬是給「經濟不好的人多一個選擇。」

葉毓蘭指出，今天剛好在討論《反族群歧視法》草案，因此依照《憲法》第7條平等原則，無分藍綠、宗教、種族、男女、階級、黨派，我們應反對任何一切形式歧視，

(中時 )