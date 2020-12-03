GODIVA每年12月的買一送一又來囉！來自比利時的巧克力品牌GODIVA，12/5起連2天推出優惠活動，購買霜淇淋1支即可獲贈免費霜淇淋1支，同時，杯裝冰淇淋也有買一送一或買冰淇淋贈送霜淇淋的好康大放送，巧克力控可別錯過這次機會，趕快揪人來共享頂級巧克力美味。

GODIVA表示，迎來2020的最後一個月，GODIVA不僅推出耶誕節系列，提供高品質的巧克力體驗，更推出限時2天的買一送一優惠活動，為消費者帶來驚喜。12月5日至12月6日期間，消費者透過巧克力可以拉近和摯愛的距離，也感謝自己過去一年的辛勞，補充滿滿的幸福能量，全力迎接全新的美好一年！

這次的買一送一活動，GODIVA祭出2個方案供任選，方案一是霜淇淋買一送一，於指定門市購買霜淇淋1支，即可現場獲贈免費霜淇淋1支(供應口味依現場公告為主，數量有限，售完為止)；如果當天沒辦法跟朋友分享霜淇淋，就可選擇方案二，買霜淇淋贈霜淇淋兌換券，於指定門市購買霜淇淋1支，即可獲得獲贈霜淇淋兌換券1張，霜淇淋兌換可至明年1月31日，憑霜淇淋兌換券還可享消費滿00抵50的優惠。

除了霜淇淋，GODIVA另加碼巧克力杯裝冰淇淋的優惠，有販售杯裝冰淇淋的門市於12/5及12/6兩天，也可買一送一或買杯裝冰淇淋贈送霜淇淋兌換券。不管是要自己享受，或是約家人朋友一起，這周末就來共享怦然心「凍」的驚喜吧。

(中時新聞網)