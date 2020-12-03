日本超人氣零食「薯條三兄弟」是許多台灣人去日本必買的零食，不過近日有網友在PTT分享全家便利商店的經典零食「海鹽薯條」，表示無意間發現買了一包，結果一咬下去驚為天人，直接給90分，並直呼：「CP值比日本薯條三兄弟高！」

全家海鹽薯條廣受網友好評。(圖/截自PTT)

網友PO出全家的「海鹽薯條」，大讚CP值比薯條三兄弟高。(圖/截自PTT)

這名網友11月25日在PTT以「全家海鹽薯條」為題發文表示，不久前吃過全家同個系列的海鹽地瓜條，口感硬脆硬脆的很涮嘴，前幾天下班路過全家嘴巴又饞了，就買了這個海鹽薯條，邊走邊吃完全忘記拍內容物，總之就是很好吃。

原PO指出，全家海鹽薯條只賣35元，比日本的薯條三兄弟便宜，也不會到非常鹹，用手吃完不會覺得滿手超油膩或被沾滿鹽巴，口感也是酥脆爽口，沒有地瓜條那麼硬，吃了會想一根接一根，希望這系列可以再多出一些選擇。

原PO並給了海鹽薯條90分的高評價，還笑說「打到這邊自己都餓了」。貼文一出引起眾多網友共鳴，紛紛回應「這款真的很好吃」、「嘴饞想吃炸薯條的時候就買它」、「會吃到停不下來」、「家裡小朋友覺得這款比薯條3兄弟好吃」、「這系列的爆米花CP很高」、「想試試了」。

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(中時新聞網)