印度今年陸續下架並禁止使用超過200款來自中國App(應用程序)，但該國電信管理局(Telecom Regulatory Authority)最近1份新聞稿，用CamScanner掃描發送，而該款陸製App早在7月就被禁，這顯示禁令執行連政府機關也不遵守。此外，旗下有App名列上周43款新增被禁App的阿里巴巴集團，正打算出售印度第三方支付電子商務公司Paytm股份。

據印度財經媒體moneycontrol報導，該份新聞稿出現CamScanner這款App浮水印，才讓真相曝光。被禁App中像TikTok(抖音海外版)還有山寨版可用，但像被暱稱為「吃雞」的大逃殺遊戲《絕地求生》(PUBG)就找不到替代方案，玩家透過VPN(虛擬私人網路)方式繼續玩。

30歲、在IT公司上班的阿維納許(Avinash)自稱是PUBG重度上癮玩家，他告訴moneycontrol，App被禁以後透過Nord 或Cloudflare這些免費VPN繼續連線玩PUBG，他手機220個WhatsApp群組裡每個人也都和禁令生效前一樣活躍。他說：「政府應該要提供禁止中國App更明確的理由。如果是為了推廣印度App，那麼為什麼印度遊戲界還沒發展起來？」

諷刺的是，用VPN翻牆使用App正是外國旅靠客到印度所抵制對象中國大陸時常用手段。但根據moneycontrol報導，印度也一直保持對各種外國App的防滲透防火牆，不只對大陸。

印度總理莫迪(Narendra Modi)禁止陸製App理由是竊取數據傳送給北京當局，危及國家安全，不過被禁的App裡也包括許多除非軍人或官員使用才會發生疑慮的約會App。不願具名的IT產業高層說：「政府應該制定嚴格法規，要求外國公司做到數據儲存在地化，而不是一直在頒布一些禁令。請問禁止12種約會App使用能讓印度國家安全得到什麼保障？而且只有中國App會有問題嗎？」

有替代方案的陸製App可能也還保有印度市場影響力。雖然ShareChat在印度禁用TikTok後迅速增加市占，也有不少用戶配合政府禁令不再使用TikTok，但moneycontrol指出TikTok令人上癮的特質和高黏著度，使得很多用戶就算無法上傳自己的影片，仍然繼續在上面觀看各種短片，印度本土App還要花段時間才能追上被禁陸製App的普及度。

(中時新聞網)