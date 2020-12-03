波蘭獲獎電影《只有悲傷才是美麗的》（Icarus. The Legend of Mietek Kosz）除有影帝大衛奧格羅尼克（Dawid Ogrodnik）精彩詮釋「天才盲琴家」米提克柯許（Mietek Kosz）人生外，片中「波蘭爵士怪傑」萊舍克莫傑爾（Leszek Mozdzer）高潮迭起的電影音樂，更教人聽得如痴如醉。萊舍克莫傑爾享譽國際，演奏風格冶古典與前衛於一爐，不僅琴技驚人、琴速更如行雲流水，詮釋「天才盲琴家」狂野琴藝相得益彰，助該片連奪「波蘭奧斯卡」及波蘭影展最佳配樂大獎。有趣的是，萊舍克莫傑爾也在片中客串演出一名兩光鋼琴師，琴技還遭「天才盲琴家」（影帝大衛奧格羅尼克飾）吐槽，指點他說「來！我彈給你看」，讓觀眾笑岔了氣。

「波蘭爵士怪傑」萊舍克莫傑爾，5歲學習古典鋼琴，年紀輕輕就勇奪國際爵士競賽首獎，是當今波蘭最知名的爵士鋼琴家與作曲家，受歡迎程度完全不輸流行巨星。他具有驚人敏銳的直覺，總以前所未見方式革新爵士樂。最著名的是，取材蕭邦音樂即興轉換爵士變奏曲，不僅創意火花四射，更展現不同於傳統爵士樂的絕佳旋律感，創意與技法均屬一絕。出神入化的演奏技巧，不僅讓爵士樂迷痴狂，就連古典樂迷都為之折服。萊舍克莫傑爾出過一百張的唱片，連中國導演馮小剛拍電影《夜宴》都指名要他配樂。

萊舍克莫傑爾為電影《只有悲傷才是美麗的》創作音樂，透過包括：〈風暴之前〉、〈搭上Ａ線的列車〉、〈愛的錯覺〉、〈快樂似雲雀〉、〈憶往琴深〉以及〈伊卡洛斯〉等6首新創爵士樂曲，逐一串起這位「天才盲琴家」米提克柯許的破碎童年、光影記憶、愛情幻夢，以及聚散離別等人生重要時刻，將他人生的哀傷、奮鬥與孤單，藉由動人的音樂演奏，完美地呈現出來，連奪「波蘭奧斯卡」及波蘭影展最佳配樂大獎。有趣的是，他還在片中客串演出了酒吧鋼琴師，帶給粉絲一個驚喜。但他所演的這名鋼琴師琴技太兩光，還遭影帝大衛奧格羅尼克當場吐槽，指點他說「來！我彈給你看」，讓觀眾笑岔了氣。《只有悲傷才是美麗的》12月4日在台上映。

(中時 )