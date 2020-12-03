韓國首款正宗CW大蒜麵包餅乾在台推出後，一年的銷售數量疊出1,500座101高度，現在也要制霸全聯了，獨特的濃厚香蒜酥脆口感，讓你邊吃邊追韓劇，網友們也分享新的「銷魂吃法」保證刷新涮嘴紀錄！

今年宅經濟當道，零食業異軍突起，據各大電商平台的統計，零食銷售量占比突破 5 成。近年異國零食廣受消費者歡迎，CW大蒜麵包餅乾進軍台灣一年內攻佔各大通路零食排行榜，為網友推薦的追劇必備零食。於便利商店首檔銷售破千萬業績、2019過年期間造成全台缺貨，號稱最難等待的大蒜麵包餅乾，截至目前為止共締造破百萬包銷售量、可疊出1,500座101大樓。

黃金比例濃厚香蒜奶油味 攜手全聯搶先獨家限量開賣。(圖/品牌提供)

這麼好吃的零嘴，網友們也發揮創意挑戰各種吃法，加入「玉米濃湯」網友認為比加吐司塊更對味，味道中帶有濃厚大蒜及奶油香，混合口感及味覺絕對是銷魂吃；已經夠酥脆了還有網路再放入烤箱烤，結果給了95分高評價，也有網友勸不要買「一吃會停不下來」，在PTT造成熱烈討論。

PTT網友分享。(圖/翻攝PTT)

CW大蒜麵包餅乾挾高人氣正式進軍全聯通路，推出獨家「黃金比例20%大蒜奶油醬」配方，12/4將於全聯限量販售，售價NT$249元/包（原價NT$319元/包）享受香濃加倍、「蒜」嘴好味。

(中時新聞網)