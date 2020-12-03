選美出身的24歲香港女星廖慧儀，在今年7月辭去空姐職務競選港姐，還被媒體封為「狂野空姐」，不過廖慧儀與前男友Sam始終糾纏不清，讓人震驚的是，Sam在昨（2日）墜樓身亡，讓廖慧儀成為千夫所指的對象，而港媒也曝光廖慧儀在日前談感情的專訪，廖慧儀強調與Sam不適合「已經做了應該做的事（指分手），但對方不接受都沒辦法」。

廖慧儀今年從空服員轉換跑道進演藝圈，儘管她在參選港姐期間，頻傳出負面新聞，不過男友Sam始終力挺，小倆口也不時放閃照、大方曬恩愛，不過這段戀情卻在近期悄悄變調，最後以分手收場，但廖慧儀與Sam的關係總是讓人霧裡看花，而Sam在昨墜樓身亡，廖慧儀還因此成為千夫所指的對象。

對於前男友過世，廖慧儀至今都保持沉默，不過港媒則是曝光廖慧儀日前談感情的專訪，根據《東網》報導，廖慧儀當時強調她與Sam的感情已結束，雙方沒有聯絡，廖慧儀強調是兩人不適合，和選港姐、進演藝圈無關，也沒有第三者介入。

當廖慧儀被問到Sam是否已放下這段感情，她則表示不清楚「自己已經做了應該做的事（指分手），但對方不接受都沒辦法」，認為情感上可能難以接受，但理性地想已經結束了。

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