國民黨先前依據外交部密函，爆料蘇震清與蘇嘉全擅自避開駐外人員，帶國營事業人員出訪印尼高層，圖謀私利。蘇嘉全認為名譽受損，提告對國民黨文傳會主委王育敏等4人連帶求償200萬元並登報道歉。4人的律師葉慶元庭後表示，蘇嘉全應該撤回訴訟，政府更應該將真相公諸於世，而不是透過訴訟來恫嚇相關討論。

國民黨今年7月召開記者會，公布外交部駐印尼代表處有關動新南向政策的電報密件，內容是2017年回報外交部指陳：「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」；電文中並指明總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清可能涉及。

蘇嘉全提告對王育敏、台北市議員羅智強、台北市議員游淑慧及文傳會副主委黃子哲連帶求償200萬元、登報道歉。台北地院今開庭，蘇嘉全的律師許惠峰表示，據他了解蘇嘉全、蘇震清未同時到訪印尼，許多指控與事實不符。

葉慶元則說，記者會言論及相關新聞稿，重點在對此事件提出質疑，是對公共事務的討論，目的是希望政府說明清楚，整個過程都是評論；就算認定有侵害名譽，應也有阻卻違法事由。聲請調閱蘇嘉全、蘇震清2人的出入境紀錄，並函詢印尼代表處確認電文真偽，以釐清真相。

法官另提出疑問，指外交部公文為何沒有具名？葉慶元說，他不是當初接受陳情的人，不清楚為何要遮隱發文者，推測可能擔心被曝光；許惠峰則駁斥，如果是正式的公文，怎能不具名？不太合理。

至於蘇嘉全另對王育敏、羅智強、游淑慧告刑事妨害名譽，王3人則反告蘇嘉全誣告，雙方律師今均表示還沒開過庭，4個月來沒收到檢方傳喚通知。庭末，法官諭知候核辦。

庭後，葉慶元受訪指出，國民黨開記者會的目的，是希望政府說明並追查，遺憾的是，外交部迄今不願證實公文真偽，蘇嘉全及蘇震清到底去印尼幾次、見了誰、說了甚麼事情、有沒有帶國營事業，目前都未獲得解答，反而是蘇嘉全跟政府企圖用訴訟、高額賠償金來掩蓋事實，恫嚇國民黨揭發弊案，這在自由民主國家不是一個正常狀況。

葉慶元呼籲，蘇嘉全應該撤回訴訟，政府更應該將相關的密件公諸於世，哪些單位、哪些機關去了印尼，是誰安排，外館有無被排除在外，電文中也特別點名經濟部長王美花，稱有向王報告此事，全都應該獲得清楚解答，而不是透過訴訟來恫嚇相關討論。

(中時 )