2020兩岸企業家峰會年會計畫於9日在台北、廈門舉行，受到新冠肺炎疫情影響，兩地將以連線方式進行議程。

2020年峰會主題為「面對新情勢 再創新契機」，以目前局勢來看，「新情勢」體現在後疫情時期、大陸進入「十四五」規劃的新階段等。有別於以往兩天的會期，2020年則縮減為一天，台北會場設於國賓飯店。

大陸全國政協主席汪洋於2018、2019年都有出席，分別在廈門、南京登場的兩岸企業家峰會開幕式並致詞。汪洋於2020年9月下旬的海峽論壇中以錄影方式發表講話，兩岸企業家峰會年會中也可能延續此一做法。

自2013年起，兩岸企業家峰會每年輪流在大陸、台灣舉辦年度峰會，共同研商兩岸產業交流合作的策略和方向，並會簽訂多個合作協議。2016年原定台北舉辦的峰會改為金門與廈門聯合舉辦，2018年在廈門舉辦，2020年則是台北、廈門連線舉辦。

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