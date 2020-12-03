健保費率調整案，衛福部長陳時中3日明確指出，希望調整費率後，至少能維持兩年，依此推估中費率應在5.25％～5.3％。在時程上，他也表示，以往都是1月1日起調整，但會視疫情、經濟情況決定，會有彈性。

陳時中3日出席立法院衛環委員會備詢，在回答立委蔣萬安的質詢時明白指出，4.97％版本只能維持1年、明年恐怕還得調漲，一年就調整，「變動太快，不是好事，希望能維持兩年。」

健保會日前提出「4.97％」及「5.47％～5.52％」兩案並陳方式由衛福部決定，日前陳時中透露傾向第三案，3日再次表明健保費率調整後能夠維持兩年，依此推估費率應在5.25％～5.3％。

陳時中指出，在爆發疫情前，健保費率的調整是希望能夠維持4至5年，但疫情的爆發，就要考慮到疫情後的國民經濟負荷，但是，4.97％版本只能維持一年，恐怕會使健保變動太快，所以「希望能維持兩年」。

在時程上，蔣萬安追問是如期明年元旦上路？陳時中表示，以往都是1月1日起調整，現在看疫情衝擊、經濟情況決定，會有彈性，但還是給行政院做最後決定。

(工商 )