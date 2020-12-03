軒郁（6703）搶攻疫後保健品商機！旗下新普利公司與全球乳清蛋白大廠－哥蘭比亞Glanbia Nutritionals公司，3日在上海簽訂獨家取得Salibra702在台灣市場的代理權。

Glanbia Nutritionals）每年產出超過61億公斤的乳製品，其產品出口到130個國家，每年除致力提升工廠的生產製程外，並持續開發高附加價值的產品，其中又以高品質的乳清蛋白世界聞名，旗下高端原料Salibra702全能蛋白係以專利技術過濾加工生產，在生產過程中保留乳清蛋白中完整的活性成分，能更完整補充均衡營養並幫助提升抵抗力。

Glanbia Nutritionals）亞太地區副總裁David Townsend表示，Salibra702全能乳清蛋白是製程上的全新精進，採用巴斯德殺菌，全程以低溫的物理萃取方式，完整保留了天然牛奶中最重要活性成分，如乳鐵蛋白、免疫球蛋白、磷脂質、胺基酸等，可完整保有乳清蛋白的營養價值。

軒郁表示，將持續擴展旗下保健品品牌，並以厚實之研發及銷售能力，結合哥蘭比亞營養有限公司（Glanbia Nutritionals）百年的優異乳清蛋白之研發製造能力，透過雙方實力結合之優勢，創造雙贏之局面，期許新品上市後能帶動另一波成長動能。

(工商 )