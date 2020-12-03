國際巨星成龍，之前傳出北京兩處總計3億台幣的豪宅遭法拍，不過開賣前一刻被離奇撤下，引發外界熱議，而日前他出席一場小型極為寒酸的商演，不僅現場秩序混亂，也不見警衛維護現場秩序，讓外界質疑成龍是否聲勢不再。

根據《網易娛樂》報導，成龍日前參加一場極為寒酸的商演，影片如今在網路瘋傳，現場狀況讓不少網友看傻了眼，只見成龍登台獻唱後，現是走在舞台上跟觀眾打招呼，只見紅地毯不僅沒鋪平，舞台似乎還是臨時搭建，此外演唱過程觀眾不斷上台向他獻花，但周遭保鏢和警衛卻沒有阻擋的意思，讓所有看到影片的網友都相當擔憂成龍的人身安全。

成龍被爆演出過程秩序混亂。（圖／微博）

對此有不少網友則提出質疑，紛紛表示：「成龍有缺錢到需要這種商演嗎」、「這是盜版合成的假成龍吧」、「難道工作人員都不擔心成龍的安危嗎」，對影片的真實性存有質疑。

成龍過去演出有發生過不少狀況，之前登台獻唱時，曾被身旁翻身的特技演員踢到，只見他雖被嚇到但反應相當迅速，躲開後繼續面帶笑容演唱，處變不驚的態度讓網友大讚果然是看過不少大場面的人。

(中時新聞網)