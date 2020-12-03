苗栗大閘蟹遭不肖業者冒用名義，以一頁式廣告販賣商品。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣養殖大閘蟹有成，遭不肖業者盯上冒用名義並且盜用照片，以「苗栗在地生猛大閘蟹之蟹黃醬」為標題販售商品。苗栗警察分局接獲民眾報案，追查發現，不法集團在大陸生產劣質蟹黃醬，佯稱國內優質商家，製作一頁式廣告，並利用境外IP公開販售，將國內相關搭配物流及資金往來業者查緝到案說明、擴大偵辦。

苗栗警察分局日前接獲民眾報案，指稱自身的照片遭盜用刊登在臉書帳號推播的一頁式廣告上，標題以「苗栗在地生猛大閘蟹之蟹黃醬」販售商品，但實際商家並無配合商品刊登廣告。

警方表示，一頁式廣告因將商品所有資訊，包括商品介紹、圖片、影像、下標等，集中在同一頁面，方便快速，符合現在的消費趨勢，近期臉書出現大量的一頁式購物廣告與粉絲專頁，以限時低價促銷與貨到付款方式，假冒台灣各地知名農特產品的名義，以及話術吸引消費者購買，但消費者收貨付款之後，卻發現商品廣告不實，到粉絲專頁要求退貨卻遭封鎖，或商品已下架，讓消費者感到束手無策，而向警方求助。

警方追查發現，一頁式廣告申登的帳號用戶常為香港或中國大陸地區，難以追查源頭。苗栗警分局提醒，網購方便快速，但在訂購前應多加查證，勿輕信網頁廣告，並慎選商譽良好之電子商務平台；另民眾可透過內政部警政署165宣導平台每周公布的「民眾通報高風險賣場」資訊，即時掌握最新防詐資訊，以保障自身權益。

(中時 )