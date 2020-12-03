高雄巿長陳其邁3日在議會受訪。（曹明正攝）

高雄巿議員黃明太前一天質詢時說，美國豬肉口感不好、價格相對低，高收入不可能吃，經濟較差民眾多個選擇，我們也沒強迫民眾吃，被質疑失言。巿長陳其邁3日被追問時回應，美豬進口與是不是窮人一點關係都沒有。

蔡英文總統日前提到，美牛、美豬的開放，是讓巿場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。黃明太2日質詢時也強調，要回歸巿場機制，如果沒有人要吃，誰要進口？並認為，把標示做清楚，讓民眾可以做選擇才是重點。

不過他質詢時說，美國豬肉口感不好，價格相對低，高收入不可能吃，經濟較差民眾多個選擇，被解讀是指窮人吃美豬。對此，陳其邁3日在議會受訪時回應，美豬進口牽涉到國家整體經貿考量，與是不是窮人一點關係都沒有。

陳其邁說，黃議員的質詢當然是有他的看法，事後也做了一些解釋，也釐清他原來的意思，是希望在美豬進口能夠把關。政府要做的就是針對食安工作要有嚴格把關，對於黃的說法，陳其邁表示，他個人是不太同意。

(中時 )