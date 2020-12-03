新北市三峽區北大高中位在大義路和學府路交界處，但2條道路長期燈光昏暗，道路晚間總是漆黑一片，有鑑於前陣子台南馬國女大生命案，北大高中校方擔心此處恐會成為治安死角，晚自習學生返家也增添風險，因此邀請新北市議員江怡臻、三峽區公所會勘，近期路段也將增設LED燈照明，預計2至3天將安裝使用。

北大高中校長施雅慧表示，學府路、大義路位在國道3號下方，也剛好位在校方操場角落，雖然2路口原先就有安裝景觀燈，但照明仍不夠。「北大社區夜間照明都很亮，但就只有這邊一到晚上就黑漆漆。」她說，附近居民晚上路跑都會經過這2條道路，學生晚自習結束也會到這條路搭公車，擔心燈光昏暗會危及師生安危，才與江怡臻、區公所商討解決方式。

江怡臻表示，學府路、大義路設有行道樹，茂密樹葉經常擋住景觀燈光線，因此導致照明不足，校方盤點校園周邊發現2處須增照明設備，經協商後將在2道路的景觀燈桿中央加裝LED腰燈，靠近校園的燈光增設將由學校負責，其餘將由市府維管，預計明後天開始安裝。

江怡臻補充，過去北大高中學生也曾以參與式預算對學校附近公車亭燈光不足提案，順利爭取到新北市教育局獎金後，成功將路燈裝設腰燈。她也鼓勵學生多將創意投入參與式預算，不僅能解決校園隱憂，也能對公民參與有更深的想法。

(中時 )