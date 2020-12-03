南非樂透「威力球」（PowerBall）本月開獎，竟開出超級罕見的「6連號」，更扯的是，這組號碼還有一張由20人合資購買的彩券，獨得獎金1.14億蘭特（南非貨幣），折合台幣約2.1億元。由於獎號太離奇，引起外界質疑，主管機關將介入調查。

頭獎號碼分別是05、06、07、08、09，特別號10，形成「6連星」。南非樂透的玩法類似台灣「威力彩」，分為第一區普通號及第二區特別號，第一區有01至50，選5個號碼；第二區是01至20，選1個號碼。經過計算，頭獎機率為4237萬5200分之1。

但這個僅有4200多萬分之一的機率，竟然出現了！一時成為南非街頭巷尾熱烈討論話題。當地網友認為太不可思議，開出這樣的數字組合；更不可思議的是，居然還有人買，而且合資中獎，紛紛嘲諷「以後閉著眼睛選就好」。

另有79人買到普通號全中的彩券，加深網友懷疑。專家認為，就每一個數字單獨出現的機率來看，開出6連號不是沒有可能，只能說真的很剛好，05至10在同一次全部開出。

南非主管機關國家樂透委員會表示，搖出6連號史無前例，一定會進行調查，「如有問題絕對會公布」。

(中時新聞網)