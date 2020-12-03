大陸國家新聞出版署12月第一批進口遊戲審批結果出爐，大宇資(6111)轉投資孫公司上海軟星開發的《仙劍奇俠傳九野》及宇峻(3546)《三國群英傳Online2》審批通過，將在明年貢獻獲利。

《仙劍奇俠傳九野》由中手遊代理營運，為上海軟星開發，北京軟星持有上海軟星100％，不過，大宇資去年處分北京軟星股權，持股降至49％，未來只認列49％轉投資收益。

台灣部分，《仙劍奇俠傳九野》大宇資規劃自己營運，但要等到《仙劍奇俠傳九野》在大陸上市後才會在台灣推出，雖然該款遊戲獲得大陸版號，但遊戲還需要預熱及付費測試，時間上還要由中手遊排定，能否趕上寒假旺季還不確定。

宇峻的端遊《三國群英傳online》由北京新幹線代理營運，《三國群英傳online2》過去由九城代理，這次通過版號審批，由鳳凰傳媒取得遊戲代理權。該款遊戲是過去的端遊重新二次推出，目前在大陸一些二推遊戲相當火紅，顯示老遊戲仍可吸引老玩家的目光，且開發成本不高，經過重新包裝後，反而能帶還更好的收益。

(時報資訊)