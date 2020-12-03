挪威國家石油(Equinor)周三指出，在挪威Tjeldbergodden地區的工業設施發生大火，已經疏散人員，而一處歐洲最大甲醇工廠已經進行關閉。

廠區冒起濃濃黑煙，火勢已經撲滅，30名現場工作人員皆無受傷，挪威國家石油發出聲明，正在檢視災後情況，並調查原因。

Tjeldbergodden廠區包括三個工廠，一為甲醇工廠，為大火所在地，一為天然氣接收終端，另一為空氣分離站。目前三座工廠皆關閉。

該甲醇工廠占去全歐洲產量的25%，每年產量為90萬噸；此亦占去歐洲甲醇消費量的10%。

在2018年12月，Tjeldbergodden廠區的大火讓該廠生產停頓了一個月。

天然氣接收終端為處理來自Heidrun離岸海油田的天然氣。挪威國家石油發言人表示，Heidrun離岸油田的生產不受影響，該油田可以選擇將天然氣輸往其他工廠。

在今年九月，挪威國家石油在北極的Hammerfest地區液態天然氣(LNG)工廠失火，公司預計將關廠一年。

(時報資訊)