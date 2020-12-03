超商搶攻網購及行動支付再升級！統一超(2912)7-ELEVEN即日起推出全新「i預購」平台，結合網路購物及行動支付的消費趨勢，透過線上線下整合，讓消費者可以隨時隨地在i預購平台線上購物，就近到鄰近門市線下取貨，7-ELEVEN預估，透過線上訂、門市取的便利服務，將大幅提升網購族群的使用率，預計業績將成長至少20%以上，成為超商通路最大的預購平台。

隨著民眾選擇行動購物比例增高，為掌握趨勢提供多元消費廣道，提供民眾更便利的消費管道，統一超7-ELEVEN即日起推出全新「i預購」平台，掌握超過5900家門市地利之便優勢，並結合網路購物及行動支付的消費趨勢，打造全方位的購物體驗及創新服務，讓指尖經濟成為超商預購新藍海。

統一超表示，7-ELEVEN結合線上線下虛實整合，打造全新「i預購」平台，透過以下三大策略，提供民眾全方位購物體驗，其中「預購虛實合一」部分，以顧客需求為核心，除滿足實體通路既有客群外，更將觸角延伸到虛擬通路，讓民眾透過行動裝置，隨時隨地掌握i預購平台最新檔期的商品訊息、暢銷商品…等資訊，創造1+12的消費體驗，還可運用線上即時結帳付款功能，並決定取貨門市及日期，讓預購更簡單也更具彈性；預估透過線上訂、門市取的便利服務，大幅提升網購族群的使用率，預計業績將成長至少兩成以上，成為超商通路最大的預購平台。

在「虛擬貨架創造延伸商機」方面，7-ELEVEN表示，預購平台打破門市地坪限制，提供貨架上買不到的商品，從最早期的節令商品，到現在的Daily即時復熱料理甚至家電，都可以在門市一站購齊，讓消費者購買名店美食免排隊、訂購低門檻免湊團，近年起更與汽車、機車、甚至遊艇等廠商跨界合作，透過門市預購進行體驗需求，創造全新銷售模式。

統一超指出，i預購平台為了更貼近民眾的生活，以LIFESTYLE為出發點，每月針對不同生活主題進行提案，站內除每月主題、最夯團購商品外，更導入生鮮水產、冷凍食品、生活家電、時尚百貨及美妝保養…等，只要一指輕鬆點選就能購齊，宛如社區購物中心，無限延伸虛擬貨架商機。

在「會員經營再升級」部分，統一超表示，會員經濟當道，為持續強化經營熟客生態圈，i預購平台將不定期規劃OPEN POINT會員專屬優惠，首波開站慶活動於12月21日起推出，包括「早鳥限定好康」以及「每日爆殺品」，希望透過不斷進化的服務及體驗，搶攻會員心佔率，提升黏著與忠誠度。

(時報資訊)