根據美國人力資源服務公司ADP周三公布的11月就業報告，由於11月大型企業招聘情況惡化，美國民間就業創下7月以來最緩慢的增長。

ADP報告指出，美國11月民間就業成長30.7萬人，不如前一個月的增加40.4萬人，亦遠落後市場預估的新增47.5萬人，同時創下了自7月增加21.6萬人就業以來最微弱的增幅。

由於10月份的數據上修了3.9萬人，使11月數據的退步看起來不那麼糟。Pantheon Macroeconomic首席經濟學家Ian Shepherdson表示：「我們本來預期這個數字會更加疲弱，所以這讓人鬆了一口氣」。

美國勞動部將於周五公布最受關注的非農就業報告，經濟學家預期美國11月整體新增就業44萬人，較10月的63.8萬人減少。在減少了約9.3萬個人口普查臨時勞工後，民間就業估成長59萬人。

道瓊公司預估美國11月失業率為6.7%，較10月的6.9%下滑。

根據ADP周三發布的報告，大部分的招聘來自於擁有50～499名員工的公司，共增加了13.9萬個工作。小型企業增加11萬個工作，而大型企業僅增加5.8萬個工作，較10月增加11.6萬個工作大幅縮水。

ADP研究所副總裁Ahu Yildirmaz表示，雖然11月出現就業增長，但增長步伐持續放緩。不過，各行各業與所有規模企業的就業仍然呈現正增長。

如同以往一樣，服務業提供大量的就業，11月新增了27.6萬個工作。儘管疫情持續升高使酒吧與餐廳受到的限制越來越多，但休閒餐旅業仍增加了9.5萬個工作，在各行業中排名第一。

(時報資訊)