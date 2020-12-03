NCC撤銷中天新聞台執照後，有線電視52頻位掀起卡位之戰。台灣數位匯流網報導指出，有線電視黃金頻位早已存在特定新聞頻道勢力，其中又以「海練」媒體勢力最大。有學者就示警說，新聞黃金頻段集中在特定集團手上，這已經造成了獨占現象。

台灣數位匯流網報導指出，年代董事長練台生除了自有的年代新聞、壹電視新聞台之外，旗下代理商佳訊手中還握有好友黃崧的非凡新聞台、商業台；另還有旗下代理商東昱代理的三立新聞台。

值得關注的是，三立電視台老闆林崑海，人稱民進黨海派掌門人「海董」與練台生結盟關係更是長達逾十年之多，也因而構成了有線電視「海練」派勢力。這一股勢力更是當今有線電新聞頻道區插旗搶地的業者。

不僅如此，報導指出，練台生與台視關係密切，組頻上架MOD，未來是否挾著台視而進軍有線電視黃金頻位更是市場關注動向之一。

而人稱「海董」的林崑海近年來積極爭取財經新聞頻道《iNEWS》，進駐48台之內，包括凱擘、中嘉日前都向國家通訊傳播委員會（NCC）申請移頻，雖然後來撤回移頻申請，但中嘉後來又重新送審，目前仍然等NCC審議。

引發外界關注的，該報導提到，新聞黃金頻段49台至58台中，目前「老練」旗下的壹電視新聞為49台、年代新聞為50台，而54台為三立新聞台和58台為非凡新聞台，海練勢力就卡近一半的頻位。若「海練」勢力也覬覦搶進52台，對黃金頻位攻城略地的結果，比例將失衡、市場過度集中在特定勢力，恐怕也將有了壟斷能力。

若進一步從「頻道內容多樣性」與「增進整體市場競爭」來看，元智大學資訊傳播學系助理教授葉志良表示，新聞黃金頻段集中在特定集團手上，這就是事實造成了獨占現象，這也是主管機關NCC過去以來對數量嚴格管制的產物，現在NCC應加大開放新聞區塊的政策。他說，雖然NCC不宜對內容審查，但在維持內容多樣性上，NCC在許可或換照也須審視同一個集團旗下的新聞頻道的內容有無達到內容多樣性的標準。

報導也提及，元智大學資訊管理學系教授周韻采表示，目前有線電視新聞黃金頻位的既有勢力形成共生結構，再加上NCC過去以來對頻道異動握有許可權，造成新的不來，不好的也換不掉，變成被詬病的萬年頻道表。

周韻采進一步觀察表示，現在黃金新聞頻位來自各自集團人馬，未來如果台視、iNEWS搶進駐，很明顯地為了鞏固因廣告收益滑落的市場競爭，但最後變成相近的新聞內容頻道表，反而是不利於消費者權益。

(中時 )