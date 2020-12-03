◎健保費率恐年底拍板 陳時中要大家安心過年

健保會日前開會提出健保費率提升至4.97％及「5.47％至5.52％」2案，但衛福部長陳時中日前受訪時，被外界認為傾向中間費率的「丙案」，陳時中今天指出，希望至少可以維持2年不要調整費率，但費率究竟何時公布？他僅說「安心過年」。

◎長榮空姐居檢趴趴走 調查時說謊遭免職

長榮航空有空服員被爆料，在居家檢疫期間趴趴走，且遭調查時還說謊、欺騙蒙混，長榮今講重話，痛批該名空服員漠視防疫規定及大眾健康，且嚴重影響公司聲譽，因此予以免職處分。

◎5嫌催討200萬元債務 無辜友人遭上銬毆打

28歲林姓男子與林男、陳男、朱男及蔡女等5嫌今（3日）凌晨3時許，前往新北市中和區綽號「小龍」的住處外催討200萬元債務，林男誤以為35歲吳姓男子是小龍同夥，當場持西瓜刀、鐵鍬毆打吳男，更利用手銬控制其行動，警方獲報當場逮捕林男等5嫌，進一步釐清犯案動機。

◎報復性肉慾商機 飯店激推牛排吃到飽

搶年終報復餐飲消費商機，台北君品、慕軒、國賓等觀光飯店，以及美福集團旗下Fresh ＆ Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館，以「肉慾」挑逗食客味蕾，12月起相繼以吃到飽或優惠價格為誘因促銷高檔牛排，掀起市場牛排大戰。

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(中時新聞網)