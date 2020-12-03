台中繼光商圈火警 木造老房一路延燒警消搶救中 12:282020/12/03 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒，消防隊搶救中。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒，消防隊搶救中。（黃國峰攝） 台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從轉角知名的一福堂太陽餅老店燒起來，由於一整排都是木造的老房子，直至中午已向外延燒約8戶，消防隊搶救中。（黃國峰攝） 台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒，消防隊搶搬瓦斯桶。（黃國峰攝） 台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒，消防隊出動雲梯車滅火。（黃國峰攝） ▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。 訂閱影音： 中時新聞網 台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從轉角知名的一福堂太陽餅老店燒起來，由於一整排都是木造的老房子，直至中午已向外延燒了約8戶，台中市消防局已連續出動4、5部水庫車、2部雲梯車支援搶救，由於火勢猛烈，仍不斷支援中。 目前尚未傳出有人受困，也因正值上班時間，不少民眾圍觀，警方也將四周道路封鎖，搶救持續進行中，火警原因有待釐清。 台中知名一福堂太陽餅店大火 烈焰猛竄黑煙噴天 黃庭堅一首詩成就一桌春天野菜 (中時 ) #繼光街 #火災 #一福堂 #台中 #木造建築 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太豪生醫AI醫材 獲日本上市許可 04:102020/12/03 產業特刊 清淤工人人孔內亡 水利局開罰20萬 15:082020/12/02 社會 七年級生開老屋麵包坊 烤出平價好口味 14:402020/12/03 寶島 小樂吳思賢與KIRE台中開唱 P. LEAGUE＋主題曲正式曝光 21:282020/12/02 娛樂 消防體驗搬進日南國中 義消企業家露一手 10:182020/12/03 寶島 台灣醫療科技展登場 09:332020/12/03 財經 台中品牌力拚競爭力 入圍「城鎮品牌獎」成亮點 12:172020/12/02 寶島 權證星光大道－元大證券 玉晶光 建新廠營運旺 04:102020/12/02 證券．權證 社會熱門新聞 台中大火燒7戶！檸檬餅老店一福堂烈焰衝天 木造建築一路燒 - 社會 老翁中天電視門口自焚 大喊「不要過來」下秒成火球 - 社會 20歲正妹帶男友辦公室激戰 做完驚見針孔全都錄 - 社會 北市驚爆「老虎鉗」虐殺 男遭多人爆打2小時丟包萬芳醫院亡 - 社會 台中繼光商圈火警 木造老房一路延燒警消搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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