台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒，消防隊搶救中。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從轉角知名的一福堂太陽餅老店燒起來，由於一整排都是木造的老房子，直至中午已向外延燒約8戶，消防隊搶救中。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒，消防隊搶搬瓦斯桶。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒，消防隊出動雲梯車滅火。（黃國峰攝）

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台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從轉角知名的一福堂太陽餅老店燒起來，由於一整排都是木造的老房子，直至中午已向外延燒了約8戶，台中市消防局已連續出動4、5部水庫車、2部雲梯車支援搶救，由於火勢猛烈，仍不斷支援中。

目前尚未傳出有人受困，也因正值上班時間，不少民眾圍觀，警方也將四周道路封鎖，搶救持續進行中，火警原因有待釐清。

(中時 )