後疫情時代台中全力拼觀光。觀光旅遊局為提供國外旅客來台中旅遊感受友善接駁服務推動「觀光友善計程車」，今年度再添加66位生力軍。觀旅局長林筱淇說，未來國際旅客到訪中市時，可優先挑選車身貼有「觀光友善計程車」認證標章的計程車，獲得優質英、日、韓語接待及在地簡介，感受到不一樣的台中。

「台中市觀光友善計程車英日韓語培訓成果發表會」，3日展現年度訓練成果。今年不僅新增韓語訓練語種，並發表「台中市觀光友善計程車英日韓語會話手冊」，將印製8000冊廣發中市計程車駕駛，並將於台中市政府觀光旅遊局官網及台中觀光旅遊網公告觀光友善計程車司機名單，運將將成為第一線的觀光大使。

林筱淇表示，該局自去年度起即推動「觀光友善計程車司機培訓及認證」，培訓計程車司機學習日語、英語等；去年度通過44位(英語29位、日語15位)及格駕駛員，推出後廣受好評。今年新增韓語培訓課程再添英語40位、日語18位、韓語8位共66位，，未來外籍旅客可優先挑選車身貼有「觀光友善計程車」認證標章的計程車。

林筱淇說，本次觀光計程車培訓有助於提升接待住宿台中的旅客，希望未來能訓練更多的生力軍加入；觀旅局邀請各界到台中安心旅遊，享受優質的風情文化、特色美食及高品質的休憩環境。旅途中也可嘗試中市觀光友善計程車的嶄新服務喔！

(中時 )