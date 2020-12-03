在華為財務長孟晚舟被加拿大拘押兩年之際，繼中國駐加拿大大使叢培武日前與孟晚舟通電話後，中國駐溫哥華總領事佟曉玲偕副總領事王承軍、領事胡啟全赴孟晚舟住所看望並慰問。

佟曉玲說：「此時此刻正值你（孟晚舟）被加拿大方面無理拘押整兩年。我受外交部委託，向你轉達中國政府的親切慰問。我要強調，中國政府維護本國公民正當合法權益的決心堅定不移，將會為此繼續採取一切必要措施。事實已經證明，這是一宗嚴重的政治事件。美國政府炮製這一事件不是出於甚麼法律原因，其真正目的是要打壓中國高科技企業、阻撓中國科技發展，加拿大政府扮演了美方的幫兇，負有不可推卸的責任。我們再次敦促加方立即糾正錯誤，讓你早日恢復自由、平安回到祖國。」

佟曉玲又對孟晚舟表示，將繼續為她提供充分的領事保護，希望她堅定必勝信念，做好疫情防護，保持身心健康。

考慮到目前當地新冠疫情，這次看望在室外進行，相關人員均嚴格按照當地防疫規定，做好個人防護措施並保持社交距離。

加拿大方面應美國要求，2018年12月在溫哥華國際機場將華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟拘押。現階段，對孟晚舟的引渡聆訊程序正在加拿大卑詩省高等法院進行。

(中時 )