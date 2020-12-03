國家通訊傳播委員會（NCC）日前不予《中天新聞台》換照，昨晚發生一名約70歲老翁到中天電視台門口自焚事件，引發各界關注。對此，民眾黨立委蔡壁如今表示，不論任何人有想法想要表達，應該用理性的方法，這樣自殘傷害自己的作法不好，呼籲愛惜生命。蔡壁如批評，蔡政府號稱最會溝通，現在看起來都不會溝通，直接關台造成民眾反感。

對於昨晚中天新聞台門口發生老翁自焚事件，蔡壁如表示，不清楚個人想法及要表達什麼，不過，就算要表達事情，可以用理性方式，這樣自殘不好，呼籲社會大眾要愛惜生命。

中天新聞台執照將於本月11日到期，因NCC不予換照，中天新聞台關台在即，蔡壁如認為，政府應該要好好溝通，像是相關人員是否面臨失業、協助就業等問題，政府應該出面溝通，並呼籲社會理性，但號稱最會溝通的政府都不會溝通。

對於NCC本月18日做出中天新聞台不予換照決定，7名NCC審查委員一致通過否決換照，蔡壁如批評，執政黨很多政策推動越來越不想演，中天新聞台換照審查好歹演一下，例如票數5比2或4比3，連演都不想演，直接7比0通過不予換照，想也知道不可能。

蔡壁如說，台灣又不是共產國家「一言堂」，每個人都有自己的想法，不然不會民調有過半民眾認為，中天新聞台關台是政治決定；蔡壁如認為，不予換照涉及言論自由，NCC若要規範電視台，應該訂星觀規範，若違反直接開罰，一旦罰到業者受不了就會改善或退場，回歸市場機制，而不是直接剝奪言論自由及民眾選擇權益，造成民眾反感。

此外，中天新聞台52頻道遺缺如何處理，蔡壁如說，中天已經提出假處分，原頻道必須空在那邊，不能給別人；至於NCC稱不排除跳頻處理，蔡壁如說，跳頻會衍生消費者權益問題，犧牲消費者權益，有線電視費用是否要退款，政府做任何事情前必須要說清楚一點。

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(中時 )