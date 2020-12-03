信評公司標普發表最新報告指出，大陸地方政府為國企提供支持的資源變少。由於地方政府在努力走出新冠肺炎疫情的衝擊，其在向國企提供支持時可能變得更有選擇性，同時可能會提高對國企違約的容忍度。

路透報導，標普表示，近幾年大陸容忍更多國企違約，此情形還將持續。意味著隨著地方政府可用資源變少，對於商業決策失誤的疲弱國企，地方政府可為其提供的支持也會變少。這是因為國企資產規模不斷擴大，而槓桿率卻居高不下，預測未來2至3年地方政府赤字將處於高位，約占收入的15％。

標普全球評級信用分析師朱素徵表示，隨著國內經濟復甦，大陸地方政府將謀求加快債務管理改革步伐。減少對國企的支持將是其中的主要措施之一。

報告指出，容忍更多國企違約，是推動地方政府債務改革的三大措施之一。另外兩大措施分別是增加直接發債、控制預算外地方政府融資平台部門的風險。

(工商 )