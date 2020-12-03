政治職人劇《國際橋牌社》第二季現正拍攝中，該劇主題為「同島一命」，意外和鄭家純（雞排妹）上個月推出的2021年寫真年曆撞梗，由於相當巧合，劇組所幸邀請鄭家純客串演出，2日劇組公布鄭家純穿和服的劇照，引起「老公們」一陣暴動！

鄭家純上個月推出《同島一命》2021年寫真年曆，只見鄭家純裸上身、頭披白紗展現火辣好身材，期望生活在台灣的大家不畏風雨、堅定信念。公布當天立刻被眼尖的網友發現，《同島一命》與《國際橋牌社2》撞梗，紛紛留言敲碗要客串。鄭家純笑說，這真的是巧合，希望大家能支持這兩個「同島一命」。

鄭家純表示，2020年世界過得很辛苦，取名「同島一命」是希望台灣人能不畏風雨的活著。《國際橋牌社2》劇情以1995-1996年台海危機為故事背景，打出「同島一命 死裡求生」的劇情主軸，要展現台灣軍民團結度過危機，戰到最後的堅強意志。

製作人汪怡昕笑說，「團隊看到消息時嚇了一跳，真的是巧合！」也想說既然雙方都有「同島一命」的想法，索性來個跨界合作，邀請鄭家純客串演出。這一次客串是鄭家純睽違5年的戲劇演出，雙方都非常期待會擦出什麼火花。製作人語帶玄機說，「客串只是剛開始，後續還有更精彩的合作，請大家拭目以待」。

(中時 )