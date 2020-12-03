嘉義市立棒球場於今年4月進行整建工程，預計今年12月整修完成，整修後不僅場地設備完善，地點及氣候都相當優良，吸引富邦悍將從高雄燕巢移到嘉義，未來將以嘉市棒球場作為訓練基地，今日嘉義市長黃敏惠與富邦領隊蔡承儒簽署職棒訓練基地合作協定，談到嘉義市球場連總教練洪一中也讚不絕口。

教育處處長林立生表示，嘉義市立棒球場於今年4月進行整建工程，預計今年12月整修完成，將提供球隊、民眾最棒的比賽與觀賽場地。林處長說，嘉義市棒球場在日據時代KANO嘉義農林的起源地，職棒開打後更是各球隊的最愛，在球場整建的過程中，職棒球團紛紛來探尋合作機會，富邦最為積極。

領隊蔡承儒表示，富邦悍將近年積極尋覓更完善的球隊訓練場地，經過各方案的勘查和評估，因嘉義市氣候溫和，球場地點方便，非常適合做為二軍長期訓練的基地，加上市府投入資源翻修整新球場紅土、天然草皮、球員休息室、重訓室、水療室、室內打擊區等空間，相信可提供給球員更佳的訓練環境和休息空間，所以悍將選定嘉義市棒球場，作為主要的訓練基地。

富邦悍將洪一中總教練也表示，他來嘉義市打過球賽，對嘉義市的這座百年球場深刻印象，站在紅土球場上不僅熱血，對於職棒球員更是最適合展現實力的場地洪一中說，市立棒球場整建的狀況非常棒，很期待能夠在這麼好的場地進行訓練及二軍比賽。

黃敏惠市長透露，在球場修建的過程中，富邦積極尋求合作機會，日前蔡承儒領隊及洪一中總教練親自率隊前來，不僅對整建中的棒球場給予肯定，更特別前往孕育眾多職棒球員的民生國中鼓勵打氣。黃敏惠盼與富邦悍將合作後，能重新讓這座充滿歷史的棒球場，再次注入新活力，活絡地方運動風氣，並藉以帶動地方觀光、城市行銷，讓棒球熱力再次重回嘉義。

本次記者會，除了嘉義市政府與中華職棒富邦悍將簽屬職棒訓練基地合作協定MOU外，邀請今年奪得109學年度全國軟式棒球聯賽冠軍的民生國中到現場，並帶來熱血的戰舞表演，富邦球星高國輝也給予小球員們鼓勵。

富邦悍將與嘉義市政府舉辦簽署職棒訓練基地合作協定記者會。（富邦悍將提供）

民生國中拿到109學年度全國軟式棒球聯賽冠軍，帶來熱血的戰舞表演。（富邦悍將提供）

(中時 )