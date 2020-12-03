萊豬即將在明年1月開放到台灣，社會憂慮萬分，教育部長潘文忠再度強調，中小學營養午餐只用國產豬肉，教育部並已修正完成「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，要求一律採用國產在地優良肉品（含加工品），並增列加重記點罰則，預計將在年底完成補約和換約。

潘文忠今(3)日上午在立法院教文會前接受媒體聯訪時表示，教育部已依《學校衛生法》修正營養午餐採購範本，並在11月函送各縣市政府和學校補約或換約，將在年底前完成補約和換約，而中小學營養午餐也一律使用國產豬肉肉品，教育部也著手修正契約範本，更新增加重罰則。

至於昨日通過課審大會委員新課審委員，潘文忠則說，感謝跨黨派組成審查委員，並在經過仔細深入討論後，通過新組成課審委員名單，將呈報行政院同意。

潘文忠強調，課審大會將針對各分組的共同意見，逐步進行審議，新組成的課審大會，將接續原本的進度進行審議。

針對有媒體詢問李家同教授質疑小學生學習奈米計畫，潘文忠說，數位科技學習是重點，從學生認知有趣和探究實作進行課程規畫，不會涉及深奧的科技，對於李教授的質疑，需再進行了解。

(旺報 )