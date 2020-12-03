為解決網路開店店家的需求，提供創新數位金融解決方案，網家(8044)旗下PChome商店街，首度攜手星展銀行(台灣)，今天起獨家推出商店街店家專屬「店速貸」即時線上信貸服務全新上線。整合商店街完整的營運數據，透過站上的信用評等核貸模組系統，商店街的店家於五分鐘內可線上完成申請、核貸、對保等繁瑣流程，額度最高300萬元。

網家董事長詹宏志表示，許多個人經營網路商店生意，經常面臨貸款不順利的困境，一旦無法順利貸款被銀行拒絕門外時，便導致營運規模受限，無法順利擴張營運範圍，這也是網路店家長期以來的痛點。商店街看到網路店家的需求，與星展銀行（台灣）合作，推出電商專屬的即時線上信用貸款服務，店家可直接線上申貸，解決短期資金週轉、擴充營運規模的需求，我們將透過商店街的巨量數據分析申貸店家的營運成績，提供專屬的創新數位金融解決方案，持續強化平台優勢，創建與店家多贏的生態經營關係。

星展銀行(台灣)總經理林鑫川指出，星展發揮數位專長，擴充生態系合作夥伴（ecosystem partner），與商店街合作，建置出獨家線上信用評等核貸模組，藉由API串聯，連結商店街店家和星展銀行(台灣)授信標準，讓申貸、核貸和對保可在線上一站式完成。在節省面對面對保時程，全程只要5分鐘，即可申辦核貸，且最快於20分鐘內，隨即撥款至商店街店家連動帳戶，亦可隨時還款。

(時報資訊)