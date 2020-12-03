據悉，日本政府已經鐵了心，預計將在2030年中，全面禁止在日本銷售新出廠的純汽油車，目前這項提議就差最後拍板定案。

日本政府希望藉由全電動車，燃料電池汽車，汽油電動車，以及插電式混合動力汽車，這些環保車輛能取代市面上普遍的純汽油汽車。若屆時全面實現，亦可兌換日相菅義偉，曾開出2050年前要讓日本碳排放中和的這張政治支票。

目前日本經濟，貿易和工業部專家，將把以上目標列入年底報告中。包括混合動力車在內的低排放，或零排放車輛，目前在日本國內新車銷售量中，還占不到四成。

除日本外，中國大陸計劃在2035年前，逐步淘汰傳統汽油車。英國也表示，希望2025到2030年的五年內禁賣新汽油車和新柴油汽車。法國則計劃在2040年前，可望全面實現只有環保車目標。至於美國的加州，也將在2035年前，逐步淘汰新出廠汽油車的銷售數量。

(時報資訊)