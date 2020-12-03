隨著大陸需求強勁，原料的鐵礦砂價格續攀上136美元新高，加上大陸鋼價以及全球漲價漲聲不斷，中鋼(2002)明年1月和第一季內銷盤價將是漲定了，目前下游只能期望漲幅不要太大。

中鋼將在12月中旬開出明年1月和第一季內銷盤價，隨著原料價格攀高以及需求持續增溫，市場預期明年1月和第一季內銷盤價將持續上漲。鋼鐵股經上周爆量大漲之後，本周量縮整理，仍維持高檔狹盤的態勢。

中鋼日前舉行法說會，看好鋼市旺到明年第一季，今年公司可望達成獲利的目標。中鋼預期明年第一季鋼市續旺，並預期明年首季產品量價將比第四季續增。

鋼價續看漲，外資先前一路追捧中鋼，帶動股價由20元出頭強漲到23.55元；外資上周開始調節中鋼，但近兩天再度買超，連續兩日共買超8469張，支撐股價在23元之上高檔整理。

第四季旺季，鋼品需求增加，明年首季需求續強，中鋼明年第一季接單估將突破300萬公噸，優於今年第四季接單量。伴隨著鐵礦砂等原料價格續漲，中鋼明年首季內銷盤價將是漲定了。開月盤的熱軋產品挑戰連續第七個月漲價。

中鋼集團中鴻(2014)12月盤價連六漲，且今年營運倒吃甘蔗，預計今年全年可望同步轉盈。展望明年，中鴻預期，明年第一季鋼市持續向上發展，鋼價仍看好。整體而言，明年鋼市展望可望優於今年。

鋼價看漲，中鋼今股價持穩在平盤附近，新光鋼(2031)、燁輝(2023)等股價上漲。

(時報資訊)