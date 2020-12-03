台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)召集友達(2409)、群創(3481)旗下睿生光電、達運(6120)、GIS-KY(6456)、睿能資訊、鈺緯(4153)、奇賓機械、美橙科技、昱凱科技等9家會員廠商，參加今天舉行的台灣醫療科技展，並在「ICT智慧醫療與健康解決方案專區」中展示兩大類應用項目，分別為個人穿戴生理監測、個人防護或預警，以及預防、診斷及醫療、健康照護；醫療級顯示器、X Ray平板影像感測器、防疫裝置及醫材、病房互動資訊系統、診斷/醫療設備後端系統、醫療機器人。

今年台灣顯示科技產業產值達1.4兆元，就業人口15萬人，面板出貨居全球第二，但全球顯示科技產業面臨激烈競爭，有鑑於台灣顯示科技與應用產業的重要性，行政院科技會報辦公室去年召開「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)會議」，會後規畫「台灣顯示科技與應用行動計畫(2020-2024)」，全期程預期投入177億元預算，發展智慧場域應用顯示器技術，此次參展9家業者展現在醫療應用最新產品。

友達提供超高解析度(4K2K)面板，由凌華再製造成醫療用手術All-in-One公衛電腦產品，並已獲德國漢諾威當地醫院採用。

群創旗下的睿生光電的X-Ray FPD從關鍵零組件到整機都是國產，利用AI技術來輔助醫護人員在判讀X-ray時給予可疑病徵的資訊，讓醫師精準快速判讀，降低防疫缺口的發生。

達運2020年在台中廠取得ISO 13485的醫療顯示器認證，本次展出醫療相關產品包括：1.抗菌電子窗簾板材；2.無磁性醫療面板；3.醫療裸眼3D顯示器；4.醫療用數位床頭卡；5.衛生教資訊看板產品與高畫質超音波顯示器。

GIS-KY展出跌倒偵測、手勢辨識、肢體偵測、心輸出量測器、智能開關以及醫療用觸控顯示器等產品，可應用於智能安全照護等多元電子化整合服務領域。

(時報資訊)