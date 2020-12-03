新冠病毒疫情延燒未止，全球更加關注醫療技術開發與進步的腳步，也衍生出醫療科技的新需求商機。台灣醫療科技展今(3)日在台北南港展覽館登場，總計有550個參展機構與企業、150個新創技術團隊、1580個展位，包含8個主題及防疫科技與新創的兩個特展，規模僅次國際半導體展，盼推動國內產業跨領域合作。除此之外，更加人性化的設計結合新科技，讓病人在醫療過程中，得到更舒適的照顧，也是這次展出重點。

灌食空針防氣盤，能協助灌食患者避免吸入空氣，是非常小巧但實用的設計。(圖/梁惠明攝)

灌食空針防氣盤 小東西幫大忙

台南奇美醫院在醫療科技展中，展示多款透過3D列印技術改進的醫療用品。像是實際照顧灌食病患時，最常遇到病人因為灌入空氣而引發腹脹、嘔吐，甚至造成吸入性肺炎，常讓照顧者擔心不已。奇美醫院神經醫學暨3D列印研究室研發出一款「灌食空針防氣盤」，材質是耐熱無臭無毒的聚丙烯，只要放在灌食管內，就可以隨著灌食的進度逐漸下沉而蓋住管口，空氣就不會灌入胃內。臨床上所以灌食空針都能適用。

加油筒式護套 插管病人也能自由活動

除此之外，醫療現場常見為了避免插管病人因為不舒適而拔掉管線，會將病人雙手綁在床沿或是戴上俗稱乒乓球拍手套的束套，讓病患行動受限，打擊尊嚴又易引發肢體水腫。奇美永康醫院外科病房護理長李玉媚眼見病患與家屬為此受苦，設計出像救生衣的保護氣圈。

李玉媚暱稱這種氣圈為「加油筒」，因為外型像是球場上的加油筒，只要套在病患手腕或手臂上，就可以防止患者接觸臉部，輕量但不拘束的質感，能讓病人擁有活動空間卻又不易脫落。李玉媚說，希望這樣的發明能讓為疾病所苦的病人，擁有基本的生活品質。

技術型滾筒結合遊戲 運動更有趣

隨著高齡化社會來臨，照護現場更需要優質的熟齡照護。醫護人員注意到膝關節置換術後的病人，常因為肌力差、肢體腫脹僵硬，需要被動的運動器材。奇美醫院研發出一套結合計數器與按摩和遊戲機功能的滾筒圈。患者只要滾動到一定的次數，就能連結到「遊戲遊台南」的螢幕，像大富翁一樣，隨著滾動次數增加，一格一格向前滾動，銀幕上就會出現不同的台南景點畫面，鼓勵患者繼續往下一關邁進，達到運動的目的。

奇美醫院劉璟鋒醫師與團隊，共同研發聽障智能溝通輔助系統。(圖/梁惠明攝)

聽不見就用讀的 聽障視覺辨識 你說的我看得懂

另外，奇美醫院耳鼻喉部喉科主任劉璟鋒博士，也提出一套「聽障智能溝通輔助系統」，結合包括視覺、麥克風陣列計算、網路雲端計算、機器學習及智慧語言應用，發展出可以即時轉換說話者語言變成文字的系統，只要戴上智慧眼鏡，文字就可以顯現在眼前，讓聽障者即使聽不見也能讀懂對方說的話。劉醫師說，目前這套支援除了中文之外，英日文等主要語言也都能辨識，目前正要進行量產上線的準備階段。

非接觸式心電桿測智慧衣 心臟病發即時警示

另外，心肌梗塞猝死案例頻傳，院方研發智慧心律偵測衣，患者只要穿著智慧衣，就能隨時偵測有無心臟的突發疾病，即時在出現異常時提出警示，提醒本人及周邊的人注意，降低猝死或不可逆傷害的發生機會。

醫療科技源自人性，柳營奇美醫院院長黃順賢表示，樂見醫護人員將醫療現場的難題，透過結合科技，產生新的輔具，實際提升病患的生活品質。像是疫情當前，民眾口罩不離口，醫護人員及研發團隊就設計出口罩減壓帶，種種發明都是在第一線盼望解決生活問題所做的具體貢獻，為追求未來更專業而高品質的健康照護服務而努力。

(中時新聞網)