20201202《旗開得勝》一日慢樂活 來去坪林走一走！放慢腳步享受生活

由張啟楷主持的《旗開得勝》最近一集邀大家坪林一日遊，並邀來深度導覽員陳枝長分享坪林不為人知的祕密，他透露當時前總統李登輝執意蓋雪隧，結果壞了雪山北端的龍脈，導致坪林的水源少了2/3，之後經高人指點豎立了媽祖金身鎮壓，才穩定了水脈。

陳枝長在節目中分享「茶郊媽祖」的小故事，表示當年茶博蓋好時，鄉長便到甘州街的茶業同業公會去請示媽祖是否願意到這裡幫忙，結果連擲出20個聖筊，表示媽祖極願意過來，讓眾人嘖嘖稱奇，說也奇怪，請來媽祖後，當年的茶葉包含春茶和冬茶都長得特別好。

20尺的茶郊媽祖金身，才得以鎮龍引水源。（圖／旗開得勝）

民國95年時，當地又將茶郊媽祖的金身塑立在廟的後方，而這其中又有一個故事，陳枝長指出，當年李前總統堅持蓋雪隧，引來許多風水老師勸說：「這一條的雪山不能開，雪隧不能開」，但李前總統為了交通發展還是開始了工程，結果真的破壞了水脈，「坪林的水真的是少了大概將近2/3」。

只有坪林才吃得到用包種茶粉作成的茶油麵線，是婦女坐月子聖品，也是坪林人的三餐。（圖／旗開得勝）

陳枝長說，後來有人表示，因這個工程，導致「這隻龍開始在作怪」，最後請來媽祖金身和對面的觀音坐鎮，才順利鎮住這隻龍，欲看更多精彩內容請見最新一集《旗開得勝》。

(中時新聞網)