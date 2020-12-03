交通部長林佳龍3日上午在立法院透露，針對明年上半年超前布局，正與勞動部協調新專案，盼勞動部的基金能支應；對此，勞動部回應，勞動基金的運用有其相關規定，是不能用在紓困，就安基金的動支也是需要經過相關委員會審查，目前尚未接到交通部的任何計畫，會再跟交通部了解。

新冠肺炎疫情未解，為了防止國內疫情轉趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心不但未解除邊境防疫管制，更升級因應，這讓觀光產業深受打擊。林佳龍指出，現在出入境旅客少，國旅市場擴大，交通部規畫明年上半年協助業者提升員工素質，目前已經跟勞動部協調專案，希望勞動部的基金能支持下一波國境開放時需要的觀光人才培養。

勞動部官員表示，勞動基金的運用有其相關規定，是不能用在紓困，因為勞動基金法令明定主要係支付勞工退休、保險給付及墊償雇主積欠工資、資遣費或退休金等用途，無法也不適合用於紓困．目前本部尚未接到交通部的任何計畫，後續會再與交通部聯繫了解。

另外，就業安定基金設置的目的，是為解決因聘僱外籍勞工所產生對本國勞工就業及社會安定之影響，藉由推動就業服務、職業訓練等相關措施，提升勞工就業力，進而協助本國勞工於國內就業市場穩定就業，並加強推動外籍勞工管理措施，以維社會安定。

勞動部今年推出的紓困方案，也是經過召開就安基金管理會等程序通過出席委員審查才動支，並依據就業服務法，加強實施職業訓練、創造就業機會、辦理創業貸款利息補貼等各項輔導措施。

(工商 )