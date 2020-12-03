國民黨立委陳以信指出，明明中文詳述多項檢測方式，英文卻只列一項導致許多國人回不了家。（取自陳以信臉書）

國民黨立委陳以信今天爆料，他接獲民眾陳情，衛福部的「秋冬防疫專案」須附三日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，但中文新聞稿有寫明多項檢驗方式，沒想到英文新聞稿僅列一種方式，英文新聞稿鬧烏龍，害到許多國人被國外機場拒絕核發登機證，而無法回國。

陳以信指出，衛福部在11月18日時公布我國「秋冬防疫專案」，公佈返國國人或來台轉機旅客，須附三日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。當時新聞稿指出：「檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測（例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT等）」，附件中也明確列出檢驗方法包括：PCR、Real-Time PCR、RT-PCR、RT-qPCR 、NAA、NAAT、NAT、LAMP等。

不過後來11／25中央疾管中心所公布的英文新聞稿，只有列出允許一種檢測方法（RT-PCR）的結果，外交部領事事務局的英文新聞稿也跟著這樣寫。陳以信透露，此舉造成部分我國旅外國人，使用其他檢測方法的陰性結果不被認可，結果被國外機場拒絕核發登機證，而無法回國。

陳以信說他接獲旅居美國的國人陳情，也發現網路上還有其他國人也碰到相同問題，因此他立即要求衛福部中央疾管中心、外交部領事事務局、交通部民航局立刻動起來。盡快修正對外公布內容，千萬不要讓海外國人卡在機場回不來。

(中時 )