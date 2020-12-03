台灣打造自製潛艦正式開工

台灣已開始打造新潛艦，當它們約2025年服役時，或許有助於平衡兩岸軍力。

據《富比士》（Forbes）雜誌網2日報導，台灣將採購多達8艘潛艦，以汰換1987和1988年向荷蘭買的兩艘旗魚級（Zwaardvis class）柴電攻擊潛，還有1973年向美國採購鯇魚級（Tench Class）和巴勞鱵級（Balao Class）潛艦。而這兩艘美製潛艦是在1940年代中打造，如今已成為世上最老的服役潛艦。

其實早在1980年代末時，台灣就開始探究繼續採購潛艦的可能性，但由於北京威脅，任何售台潛艦的國家都會受制裁，最後只好作罷。然而，中方積極建設海軍已10年，而台灣海軍現有的潛艦也再老舊不過了。

於是台灣開始與美日供應商協議，提供台船所需要的主要技術，以裝備新潛艦。而打造這8艘潛艦可能共需花費160億美元（近4,600億台幣），但它們應該值回票價。分析指出，單是靠這8艘潛艦，就能威脅解放軍，可徹底殲滅對方，而足以威懾中方攻台。

美國智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）執行主任石明凱（Mark Stokes）便說，別低估了它們的反制價值。

分析指出，從宣傳資料來看，這些潛艦類似旗魚級潛艦，顯示台船工程師進行了逆向工程設計。它們有雙層船殼，而這在非俄羅斯潛艦中相當罕見。此外，它們將靠鋰離子電池在水下推進。而武器則包括Mark 48 型魚雷，以及「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈等。

分析認為，顯然台灣海軍打算在部署這些新潛艦時，讓它們肩負起反運輸的角色，鎖定那些載運攻台部隊渡過台灣海峽的中方軍艦。

美國麻省理工學院潛艦專家柯特（Owen Cote）說，由於台灣海峽淺而嘈雜，潛艦遠比空中和水面武力具優勢。而解放軍在攻台前，可能要很費勁才能偵測到台灣潛艦。儘管中方海軍約有70艘攻擊潛艦，還有許多配備聲納的水面艦和海上巡邏機，但縱使對防守台灣的小型潛艦隊來說，也算不上強大。

(中時新聞網)