曾來台發展的韓國藝人宋讚養，遭前經紀人李湘瑋詐騙簽約、逼拍性愛片及猥褻照，一審被依強制、詐欺、恐嚇等罪判刑。宋另求償150萬元，台北地院民事庭今開庭辯論，李男無故未到，法官裁定依一造辯論判決，定12月31日宣判。

宋讚養2017年7月來台發展，在IG上公開徵求在台經紀人，李男一人分飾多角，營造自己在台灣影劇圈很「罩」，騙宋簽下經紀約。同年12月間，李男發現宋與台籍彭姓女子交往，心生忌妒，要求兩人分手，並以「愛宋就要拍性愛片」為由，要宋、彭拍下性愛片證明分手決心，總共拍攝4部影片及10餘張宋的自慰、下體照。

北院刑事庭去年12月依強制罪判李男10月徒刑，另依詐欺財、2次恐嚇罪判應執行9月徒刑，得易科罰金27萬元，全案上訴高等法院審理中。

民事部分，北院民庭今年6月12日開庭，李男一早打電話自稱發燒不便出庭，也沒委任律師，法官只好諭知改期；今再次開庭，李男連請假都沒有，直接無故未到，法官因此裁定依一造辯論判決。

(中時 )