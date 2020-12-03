少子化成國安危機，年輕人常自嘲「低薪、高工時、高房價」為3大避孕措施。民進黨立委管碧玲今日於立院內政委員會質詢直指，少子化若持續，健保得逐年調漲，到2061年時會變成3倍，台灣移民政策太過保守，建議內政部再重新思考。

管碧玲指出，依照美國挖掘真相新聞評論網(Truth Dig)做人口推估，台灣18歲以下人口，將從2016年的399萬，逐年遞減，到了2046年時只剩201萬。

管碧玲說，2016年時，18至21歲有123萬人，到了2046年只剩62萬人，意味的是大學必須砍半。而65歲以上人口，在2016年是311萬，2046年是728萬。而85歲以上、失能的人口，2016年是36萬，2046年是137萬人。

管碧玲表示，2020年的新生兒數為16萬7千，到了2040年只剩11萬9千，2065年只有8萬5千。總人口也會從2020年的2361萬逐年降至2065年的1735萬。

管碧玲指出，依照推估，2014年至2061年，人口會從2341萬降至1795萬，跌幅約23.3％，而勞動力人口更會從1156萬降到只剩658萬，跌幅高達43.1％。

管碧玲說，2014年所得稅約8千億，平均每個勞動力得承擔7萬元。未來人口減少，稅基縮小，稅率得調漲1.75倍，才可以維持目前的收入。

管碧玲表示，全民健保若要維持總體收入1兆2千億水準，到了2061年費率得調漲3倍。而目前65歲以上老人失能失智為15％，但若只用15％失能失智率去估算未來老人人口數，恐將嚴重低估長照需求人數。

管碧玲指出，社會上普遍認為生育率低的原因是，青年薪資過低、房價太高、工時太長、公共托育支持不足、婚育後職場不友善、家庭責任性別不平等、對社會未來前景不安等等，各部會應該想辦法處理。

管碧玲說，日本放寬永居標準後，2016年增加15萬人，成長6.7％。但台灣的移民相關政策太過保守。內政部次長陳宗彥回應，會再更完整思考政策。

(中時 )