香港壹傳媒集團主席黎智英及財務總裁周達權、行政總監黃偉強今早出庭應訊，三人被香港警方起訴詐騙罪，法官押後案件至明年4月16日審訊。黎智英未能獲准交保外出，被警方即時扣押。

黎智英等人昨就涉嫌違反《香港國安法》的案件到香港警署報到，隨後被通宵扣查一晚，今早再被押往西九龍裁判法院應訊。

明報報導，黎智英、周達權及黃偉強共被起訴一項欺詐罪。案件由香港國安法指定法官蘇惠德審理，蘇官聽畢控辯雙方陳辭後，拒絕黎智英的保釋申請，他須還押至明年4月16日再訊；至於另外兩名壹傳媒高層獲准保釋。

年初有香港媒體報導，壹傳媒在將軍澳壹傳媒大樓廠房內，以力高顧問有限公司，經營公司秘書服務，涉嫌違反地契和相關規定有關。而這間公司是黎智英的私人公司，登記地址和香港蘋果日報一樣。

控方申請押後案件以待進一步調查，包括調查涉案公司的銀行戶口及財務紀錄，其間反對所有被告保釋。蘇官聽畢雙方陳辭後，拒絕黎智英的保釋申請；周達權准以20萬元現金及20萬元人事擔保；黃偉強准以10萬元現金擔保。

(旺報 )