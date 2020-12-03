代金制度可擴大公共建設財源避免土地閒置，但中央與地方在立法過程中，卻強力推動估價師鑑價制度，將原簡單作業複雜化。台中市議會法規委員會3日審查「土地使用分區管制要點」及「台中土地容移代金作業辦法」；決議由都發局研擬自治條例並送議會討論。

市議員李中、黃健豪提案，針對「台中土地容積代金作業辦法」及「土地使用分區管制要點」，經訂定或修正後，應經議會審議通過後，方可公告實施。3日於法規委員會審查食，市議員李中、楊正中、黃馨慧、江肇國、周永鴻及徐瑄灃、陳文政、林汝洲等，分別發表看法。

李中指出，都發局推出的第一版作業要點，業界的聲音是雖不滿意，但可以接受；但都發局所推出的第二版，許多土地買賣、特別是政府標售的土地，若欲繳納容積移轉代金，無法直接以公開標售價格計算，還要乘上一定的係數，美其名為預估漲幅，卻明顯強迫土地開發者，未來售價一定要向上調整；屆時羊毛出在羊身上，最終買屋的消費者勢必要承受相關的溢價負擔。

黃馨慧說，基於自由競爭市場，若估價師要承攬代金估價案件，應是透過競爭來取得案件；但現今欲採行的制度，卻有可能直接由協會指定，且價格高於一般行情，這明顯違反市場機制。因涉及市民的切身權益，應由都發局研擬自治條例，再送議會討論審議後實施。

李中認為，在現行法規及市場機制下，土地開發者可捐贈「公共設施保留地」換取建築容積率；但從市政府角度來看，除道路用地有立即開闢或使用的必要性外，其餘公共設施用地政府基於財務考量並無開發急迫性；導致許多公共設施保留地閒置，故都發局推出代金制度業界並未反對，但對代金制度內容有所質疑。

(中時 )