高雄市民進黨議員黃明太為了捍衛萊豬，竟在高市議會表示，萊豬可以給窮人多一個選擇，也沒有人強迫這些人要吃！此話一出，憤怒的網友灌爆黃明太臉書，怒轟要黃道歉，沒想到黃明太竟然和網友槓上，不為自己的失言道歉！

高雄市長陳其邁2日在議會備詢時，持續上演萊豬攻防戰。未料同黨的市議員黃明太為了挺萊豬，竟脫口說出「高收入不會買美豬，是給窮人多一個選擇」。

此言一出，惹火太批網友，許多網友灌爆黃明太臉書怒轟，「到底是什麼咖小的議員才能說出不是人的人話呢？窮人是怎麼了嗎？該死嗎？不要再回說你有看全程的質詢？看了一肚子火！真的是騙神騙鬼騙窮人！真高招啊」、「恭喜你成為民進黨的豬隊友」、「恭喜您正式成為黨內汽油桶！因為您說出真話了」！

不過，黃明太可不承認失言，甚至還跟網友在臉書互槓起來！有網友指責，「請問本議員是窮人還是有錢人?請說明」，黃明太回應，「有看全程質詢影帶嗎」？還有網友表示，「明年一定送你一隻萊豬，祝福你吃好吃滿」，黃明太也不甘示弱反擊，「麻煩送過來，我會好好吃完，感恩」！

黃明太臉書。（圖片摘自黃明太臉書）

黃明太臉書。（摘自黃明太臉書）

黃明太喊冤，大家誤解他的話，要看完全文才能評斷。資深媒體人黃暐瀚今則在其主持的網路時事節目「POP撞新聞」放出黃明太的原音質詢片段影片。在2日的高雄市議會質詢中，針對萊豬議題，黃明太表示「我說實在的，我最近被那些立委，這些議員嚇到我都不敢吃豬肉，而且我也替美國人煩惱，如果像這樣，美國人不知死多少人？為了吃這些豬肉，不知死多少人了，我們（訂）一個許可的標準，台灣是一個自由貿易的國家，我們不能叫人家買我們的東西，我們卻不去買人家的東西」！

黃明太又說「美國豬肉口感也不好，相對它的價格比較低，『高收入的人不可能去吃美豬，一些較貧窮的，經濟狀況較不好的，他多了一個選擇的機會，我們也沒有叫他，強迫他去吃』，如果都沒有人要吃，誰要進口，所以如果大家都沒吃，根本就沒有人會進口，所以這個部分，為了這個議題，整個中央幾乎都停擺，整個地方應該好好問政的，很多人都沒有好好問政，大家都環繞在萊豬上面，我希望不管在中央還是在地方，這個議題不要在吵了」。

(中時新聞網)