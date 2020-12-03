中央流行疫情指揮中心從1日起祭出「秋冬專案」，要求所有入境的人要有三天前的PCR陰性證明才能入境，但立委張育美質疑，這與當初外界喊的「入境普篩有何不同？」陳時中指出，是為了避免在飛機上感染才會做此措施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部等部會針對「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」專案報告。

張育美指出，當初指揮中心認為居家檢疫14天足以降低在社區內傳播的風險，但現在卻要求要附3日內PCR陰性證明才可以入境；陳時中說，PCR陰性是降低在飛機上感染的風險。

(中時 )