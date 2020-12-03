清潔打掃的學問博大精深，不少家庭主婦們對於各式物品的清潔方法感到混亂與迷惘，甚至常常不知道怎麼清潔。一位人妻在臉書社團中發問，求求網友傳授「清潔老公的油枕套」的妙招，文一出吸引眾多網友曬出私房秘招。

一位人妻11月23日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文，內文寫道「請問廣大網友……老公的油頭枕套都是如何清潔油垢？」她直呼已和這個枕套交戰三天三夜，雙手都被搞得油膩膩，卻仍洗不乾淨，崩潰的寫下這堪稱是「這輩子最困擾的事」。

文發出後，不少網友當起鍵盤智慧王，各種偏方如雪片般湧現留言區，部分網友提議，「直接換掉」、「買新的，菜市場的就可以」、「叫他睡覺帶浴帽阿」、「舖毛巾在枕頭上，每天換毛巾就好」、「要改善的是你老公的頭毛啦！」、「改善體質是根本」；更有網友認為問題出在老公身上，留言要原PO直接「換個老公吧」。

另一部分網友不藏私，曬出秘招回應，「用洗髮精洗很快」、「我都用老公的洗髮精先泡兩回合再刷」、「溫熱水+白醋+鹽+小蘇打粉，浸泡半小時清洗」、「先把水煮熱約70至80度，洗衣粉一匙放下去，把油布泡半小時候再洗。」、「過碳酸鈉泡熱水，用煮的效果更好」。

(中時新聞網)