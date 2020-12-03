台中檢方偵辦中醫鉛中毒案，中藥商欣隆藥業負責人歐國樑長期將中藥材混入禁藥硃砂製成「珍珠五寶散」，販售給九褔中醫診所負責人洪彰宏，提供病患服用；盛唐中醫診所負責人呂世明向歐男買硃砂違法入藥配成「獨家藥方」。豈料，歐男期間將「鉛丹」誤當成硃砂配藥及販售，而引爆中毒事件，鉛中毒者至少有39人。台中檢方以呂本人及姐妹都有服用藥方；甚至呂姐也中毒；而洪男也服用五寶散，而認定並非故意殺人或重傷害，依違反《藥事法》、過失傷害及偽造文書等罪起訴歐、呂及洪男等3人。

中藥商歐國樑自2015年起將中藥材混入禁藥「硃砂」研磨製成「珍珠五寶散」偽藥販售，在2019年10月間起多次販賣給九褔中醫的洪彰宏，洪再分裝賣給病患服用。呂世明則自2017年底起，即指示不知情的李男向歐男購入禁藥硃砂，他再分裝成小罐或小藥包，在藥罐上寫「朱代粉」，提供由不知情的調劑人員加入處方中藥粉包。

豈料，歐男在2019年10月間起卻誤將「鉛丹」當成違禁藥「硃砂」混入中藥材內，持續製成「珍珠五寶散」販售，或直接供給中醫診所。今年7月間在盛唐中醫就診的前台中市議員張宏年1家4口在爆發鉛中毒事件；在九褔醫就診的彰化縣白姓一家4口等中毒等軒然大波，台中檢方展開偵辦。

盛唐等中醫診所相當知名，張宏年1家4口及前國民黨台中市主委陳明振的老婆等不少地方政商人士都求診拿「獨家藥方」服用。經檢方調查，到兩診所看診而拿到偽藥服用的病患共高達200多人、看診有1150人次，案發後，病患自行到院檢查，導致鉛中毒者有39人，但無因汞含量超標中毒者，共有14人提告，各控告殺人罪、重傷害罪及違反《藥事法》。

檢方偵辦時到診所及負責人住處查扣相關藥品及病歷資料，經聯絡病人追查釐清案情。歐男坦承違法將禁藥砂販售給盛唐等中醫診所，並自製偽藥販售，但檢方查扣的硃砂、鉛丹等物，都是他在2015年或2016年間取自他的張姓師傅所遺留的貨底，疑將鉛丹誤認為硃砂。

呂世明坦承有調劑、提供禁藥硃砂給予病患，並堅決否認有殺人未遂及重傷害的故意。他說，他研究癌症過程中，發現睡眠障礙過去很多人以「水飛硃砂」治療，他為了要不要用國內列為禁止使用的硃砂曾很糾葛。後來，他到大陸讀書，發現大陸也都有在使用，他也詢問國的製藥廠，老藥廠說以前都沒有人中過毒，他才會把硃砂入藥，他並不會故意害人，他是後來才發現買回來的硃砂有問題。

洪彰宏也否認有傷害的故意，他辯稱是認為五寶散是千年流傳下來的古藥方，對於治療重症很有效果，藥方內不會有鉛丹，是歐男將鉛丹誤認為硃砂才造成的。

(中時 )